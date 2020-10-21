Обезглавивший учителя во Франции террорист оставил послание на русском языке

Обезглавивший учителя во Франции террорист 18-летний Абдулах Анзоров оставил в соцсети обращение на русском языке. Об этом сообщает агентство AFP.

Отмечается, что после убийства нападавший разместил в соцсетях фотографию тела учителя с прикрепленным аудиопосланием. Там он на плохом русском языке заявил, что отомстил за пророка.

До этого сообщалось, что после нападения на учителя Анзоров опубликовал в своем аккаунте в Twitter фото отрезанной головы и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда».

По уголовному делу об убийстве преподавателя истории задержаны четыре человека. Все они были близкими знакомыми террориста, среди них также есть родственники молодого человека. Известно, что террорист имел статус беженца во Франции — у него был вид на жительство, выданный 4 марта 2020 года.