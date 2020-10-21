Новый электро-Hummer будет иметь мощность 1000 лошадиных сил

General Motors показала новый электрический внедорожник Hummer, стоимостью более 112 тысяч долларов и мощностью 1000 лошадиных сил. Машина бюудщет доступна в продаже уже в 2022 году, но предзаказы будут приниматься в следующем.

General Motors приобрела бренд Hummer у AM General в конце 1990-х годов и быстро начала выпускать громоздкие внедорожники для рынка легковых грузовиков — большой H2, меньший H3 и оригинальный H1, гражданскую версию Humvee. . Какое-то время Hummer пользовался огромным успехом, но это зависело от дешевого бензина. Затем машины ушли в небытие из-за колоссального расхода топлива. Сейчас легендарный внедорожник планирует вернуться на рынок.