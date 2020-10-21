Носимый лицевой гаджет заменит традиционный анализ крови

Инженеры Массачусетского технологического университета разработали уникальный носимый датчик, позволяющий определять концентрацию в слюне биологических веществ-маркеров. Устройство призвано заменить традиционный анализ крови.

Стоит отметить, что анализ крови является довольно надёжным маркером, позволяющим определить состояние всего организма и отдельных его органов. Однако сдавать его не всегда удобно, особенно если требуется отслеживать химический состав крови в течение дня.

Новый же датчик компактен и состоит из рулона индикаторной бумаги, электромотора, модуля беспроводной связи, камеры и трубки, примыкающей к губе.

По специальной трубке происходит забор слюны изо рта в определённые промежутки времени. При контакте биологической жидкости с бумагой последняя меняет цвет в зависимости от наличия и концентрации определенных важных медицинских маркеров. Камера, установленная в гаджете, фотографирует результат анализ, отобразившийся на бумаге, и отправляет снимок на смартфон пользователя, а также лечащему врачу.

Далее от сменного рулона электромотором отматывается очередной кусочек бумаги, и процедура повторяется. Как полагают инженеры, приспособление позволит следить за концентрацией химических веществ в крови без сдачи традиционных анализов. Более подробно о своём изобретении разработчики расскажут на конференции EMBC 2019, которая состоится в июле этого года. Возможно, там же будут озвучены точность работы носимого на щеке датчика относительно традиционного анализа крови, его предположительная стоимость и дата релиза.