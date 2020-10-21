Найти сотрудника легко, найти работу — тоже с grc.ua

Основными сложностями 2020 года стало то, что в период глобального кризиса и коронавирусной эпидемии с одной стороны как бы присутствует дефицит квалифицированных кадров, так и сложности с трудоустройством с другой стороны. Потому именно сейчас в значительной степени приобретают ключевую роль порталы по подбору кадров. В особенности это касается квалифицированных кадров. В этом случае портал по подбору кадров kiev.grc.ua является надежным партнером как для работодателя, так и для соискателя вакансии. Вы обнаружите в том числе здесь и вакансии для работы дома, подработку, и работу по мобильному графику. Для многих в наше время это очень актуально. Обратите внимание, что в период коронавирусной эпидемии и тотального карантина работа курьера стал сверхвостребованной, также работа водителем, в такси, логистом. Отдельно стоит сказать о программистах, менеджерах, администраторах. Тут как всегда есть определенные требования, которые и вызывают некоторый дефицит в профессии.

Но что стоит особо отметить, так один из главных факторов — востребованность работы удаленно, так и необходимость поиска сотрудников с мобильным графиком и экспедиционными и логистическими возможностями. ПРи этом удаленной работы в 2020 году стало значительно больше, а сфера ее применения — шире.

Что же касается сферы ИТ, то вы можете оценить востребованнность и число вакансий перейдя по ссылке на https://grc.ua/ — здесь в первую очередь бросаются в глаза такие специальности как программист 1С, веб-девелопер, UX дизайнер, программисты PHP и Java. Эти категории не смотря на кризис, востребованы постоянно. Тем более, что не смотря на спад экономики рынок ИТ не тоько стабилен, но в некоторых направлениях он даже продолжает расширяться. Отдельно мы наблюдаем бурное развитие рынка профессий в области Android — девелопмента, что характерно для последних 10 лет. Тут у вас есть множество возможностей.

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