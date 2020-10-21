Мена Сувари впервые станет мамой

41-летняя актриса Мена Сувари, известная по фильмам «Американский пирог» и «Красота по-американски», и ее муж Майкл Хоуп впервые станут родителями. Об этом звезда сама рассказала в инстаграме и поделилась снимком, на котором продемонстрировала округлившийся живот.

Мы получили самый большой и драгоценный подарок. Пройдя через все травмы и борьбу, минуя все сомнения, наш маленький ангел выбрал нас. Мне никогда не хватит слов, чтобы описать мою любовь к этой прекрасной душе, которая пришла в нашу жизнь, и я никогда не перестану пытаться дать ей самую лучшую жизнь. Ты все, чего я когда-либо желала, и самое важное, что когда-либо будет иметь значение, — написала она.

В интервью изданию People звезда рассказала, что у них с супругом будет сын. Появиться на свет малыш должен весной.

По признанию актрисы, они с мужем очень хотели завести ребенка, а активные попытки стали предпринимать с начала этого года. Однако забеременеть ей удалось не сразу.

Я записывала температуру каждое утро и делала тест на овуляцию. Я ждала, что это произойдет, но этого не происходило. Я чувствовала себя подавленной и напряженной, — поделилась она.

В итоге звезда почти отчаялась и, оставив попытки забеременеть, сосредоточилась на работе: в июле она отправилась в Джорджию на съемки фильма. Там-то она и почувствовала некоторые изменения в своем состоянии.

Сначала я думала, что все дело в смене часовых поясов, потому что я стала очень чувствительной. К концу июля у меня появилось еще несколько симптомов, и я решила сдать анализ. Это был огромный сюрприз, абсолютное чудо, — рассказала Мена.

Она добавила, что сначала списывала свои неудачные попытки забеременеть на возраст, однако потом поняла, что очень важно доверять своему собственному телу и не обращать внимания на мнения окружающих.

Когда мне было 30 с лишним, меня постоянно об этом спрашивали. Это вселяет в тебя некий страх. Потребовалось проделать много работы, чтобы действительно отойти от этого и начать доверять своему собственному телу, — заявила она.

Актриса также поделилась, что планирует домашние роды вместе с акушеркой, и сказала, что они с мужем уже выбрали имя для будущего малыша: сына они назовут в честь ее покойного отца Андо.

Замуж за Майкла Хоупа Мена Сувари вышла два года назад. Этот брак стал для нее третьим.