Майли Сайрус рассказала о своей «необычной» встрече с НЛО

27-летняя певица Майли Сайрус, как и многие, не верила в существование инопланетян. Но все изменилось, когда она увидела их воочию. В этом звезда призналась на днях журналу Interview.

Я ехала на машине со своим другом через Сан-Бернардино, и меня преследовал НЛО. Я уверена, что я это видела,



— сказала она.

Правда, как отметила звезда, предварительно она купила травку у одного парня в фургоне рядом с палаткой с тако, поэтому, возможно, это тоже сыграло свою роль.

Тем не менее свою встречу с внеземными существами Майли описала очень подробно.

Лучше всего это можно описать как летающий снегоочиститель. Впереди у него был большой плуг, и он светился желтым светом. Я видела, как он летел, и мой друг тоже это видел,

— сказала она.

Певица добавила, что другие машины тоже остановились, чтобы посмотреть на это, поэтому Майли уверена, что то, что она видела, было вполне реальным.

Звезда также рассказала, что видела существо, которое сидело в передней части летающего объекта.

Оно посмотрело на меня, и мы встретились глазами. И это меня потрясло. Я смотрела ему в глаза и не могла отвести взгляд. Меня трясло около пяти дней,

— добавила Сайрус.

Певица не первая, кто рассказывает о встрече с инопланетянами. Так, британский певец Робби Уильямс тоже говорил, что сталкивался с НЛО.