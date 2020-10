Селена Гомес рассталась с Найлом Хораном и оказалась в депрессии Предсказавший исход выборов 2016 года политолог заявил, что Трамп победит » Кроссовки Билли Айлиш с оптической иллюзией вызвали споры среди фанатов Американская певица Билли Айлиш показала в Instagram-сторис свои кроссовки и случайно создала оптическую иллюзию, которая вызвала споры среди ее фанатов. Об этом сообщает The Sun. В серии видеоклипов 18-летняя исполнительница демонстрирует пару Nike Air More Uptempo. Просмотревшие сторис заявили в соцсетях, что всякий раз, когда они вновь открывают видео, кроссовки меняют свой цвет. Так, некоторые пользователи утверждали, что поверхность обуви окрашена в бело-розовый цвет, в то время как другие были уверены, что пара — бело-зеленая. Как рассказала сама Айлиш, на самом деле ее обувь окрашена в бело-зеленый, и она была удивлена, что даже ее отец счел кроссовки бело-розовыми. «Я не представляю, что с вами случилось в чертовом детстве, но откуда бело-розовый?» — недоумевала она. В доказательство певица опубликовала скриншот со страницы ретейлера, где представлен описанный товар. Согласно описанию, Nike Air More Uptempo Women’s Mint действительно сделаны из кожи мятно-белого оттенка, который часть дискутирующих юзеров называли зеленым.

