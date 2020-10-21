«  
  »

Кейт Хадсон разделась и продемонстрировала идеальную фигуру

Известная американская актриса Кейт Хадсон похвасталась стройностью.

На своей странице в Instagram, 41-летняя звезда, которая два года назад в третий раз стала мамой, продемонстрировала свои достижения в восстановлении форм.

Так, Кейт поделилась снимком, на котором позировала топлесс. На снимке многодетная мама снята только в синих леггинсах, прикрывая обнаженную грудь рукой. Примечательно, что облегающие штаны подчеркнули изящную талию и стройные ноги актрисы.

Поклонники и друзья засыпали Хадсон комплиментами.

21 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  