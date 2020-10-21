Кейт Хадсон разделась и продемонстрировала идеальную фигуру

Известная американская актриса Кейт Хадсон похвасталась стройностью.

На своей странице в Instagram, 41-летняя звезда, которая два года назад в третий раз стала мамой, продемонстрировала свои достижения в восстановлении форм.

Так, Кейт поделилась снимком, на котором позировала топлесс. На снимке многодетная мама снята только в синих леггинсах, прикрывая обнаженную грудь рукой. Примечательно, что облегающие штаны подчеркнули изящную талию и стройные ноги актрисы.

Поклонники и друзья засыпали Хадсон комплиментами.