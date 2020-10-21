Испытания израильской вакцины от коронавируса

В медицинском центре Шиба в Тель-Ха-шомере и в больнице Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме со следующего месяца начнётся первая фаза испытаний на людях израильской вакцины от коронавируса.

Профессор Шмуэль Шапира, директор Биологического института в Нес Циона, сказал: «Мы

стартовали девять месяцев назад, 2 февраля, и в конце октября вступаем в финальный раунд. Вакцина имеет торговое название «Brilife» — здоровье».

Список участников эксперимента будет окончательно определен только после прохождения тестов, но ожидается, что трое будут участвовать в первом или втором этапе эксперимента, в котором будет несколько сотен участников. Вот они:

Боаз Колоднер из Мошава Ганей Адар, 47-летний инженер и отец троих детей, который говорит: «Все знают, в какой ситуации мы находимся и какие надежды возлагаются на создание вакцины. Я – человек дела. Думаю, что с моей небольшой помощью могу сделать что-то важное для спасения жизни многих людей». На вопрос боится ли он, Колоднер ответил: «В армии я служил в спецназе. Я не думал тогда, что со мной будет, и надеялся на лучшее. Мне кажется, что риск, на который я иду, оправдан. Мои дети сами очень хотели принять участие в эксперименте, жена также поддерживает мое решение. С другой стороны, мой брат заявил, что я с ума сошел».

Фарид Сафаров 39-летний репатриант из России.

«Все новое привлекает меня, — рассказал он в беседе с Ynet. – Коронавирус изменил жизнь многих людей во всем мире. А я всего лишь хочу помочь найти средство для борьбы с эпидемией».

Отвечая на вопрос, боится ли он, Фарид сказал: «Вопрос хороший. Но нет, не боюсь. Жена сказала, что, по ее мнению, это очень опасно, но не стала возражать. Что же касается детей, то моя 13-летняя дочь сказала, что не хочет, чтобы я принимал участие в испытаниях, потому что она любит меня и не хочет, чтобы я делал вещи, которые могут угрожать моей жизни. Я понимаю дочь, но все равно решил принять участие в эксперименте».

Доктор Зеев Ицхаксон-Хёш, 41 год, отец двоих детей из Яффо и невролог из бригады по инсульту Шибы: «Я вырос на рассказах ученых, которые пробовали на себе вакцины и лекарства, поэтому я чувствовал, что это было правильным поступком. Я не думаю, что нам нужно ограничивать свободу людей, чтобы победить вирус, это неправильный путь. Изменения принесут только наука и система здравоохранения. Моя жена тоже врач, и она рада, что я участвую в эксперименте».

►На ком испытывали вакцину до сих пор?

Ее испытывали на разных животных. Вначале – на сирийских хомячках, затем – на кроликах и свиньях. Перед началом испытаний на людях вакцину ввели приматам, животным, наиболее близким к человеку.

►Что будет проверяться во время испытаний на людях?

Вначале будет проверена безопасность вакцины для человека, установлены ее побочные эффекты (если они есть). Результаты испытаний на животных привели к выводу, что серьезных побочных эффектов не ожидается. Одновременно будет проверено влияние вакцины на выработку антител и Т-лимфоцитов, противодействующих коронавирусу.

Если этот этап завершится успешно, то через месяц эффективность и безопасность вакцины будут проверяться на более широком круге испытуемых, их будет больше тысячи. При успешном завершении в конце декабря – начале января начнется завершающий, широкомасштабный этап испытания вакцины на десятках тысяч человек, которые получат вакцину в разной дозировке. В случае успеха обработка результатов займет месяц, и если она покажет, что препарат обеспечивает хорошую защиту от инфекции, то к марту 2021 года можно ожидать лицензии на применение.

►Какова вероятность, что вакцина окажется эффективной?

Доклинические испытания показали, что вакцина обеспечивает хороший уровень защиты от коронавируса у животных с выработкой антител и Т-лимфоцитов. С учетом богатого опыта НИИ биологии в разработке вакцин можно предположить, что новый препарат обеспечит хорошую защиту от инфекции, которая будет сохраняться не менее года.

Источники:

Израильская вакцина от коронавируса: в больницах «Шиба» и «Хадасса» начинаются испытания на людях