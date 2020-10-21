Искусственный интеллект научился переводить сигналы человеческого мозга в текст с точностью 97%

Команда исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством нейрохирурга Эдварда Чанга успешно применила новый метод декодирования электрокортикограммы – записи ритмической электрической активности коры мозга с помощью электродов, наложенных непосредственно на его поверхность.

В ходе исследований четырех пациентов с вживленными имплантатами, страдающих эпилепсией, попросили прочитать и повторить ряд определенных предложений вслух, в то время, как электроды регистрировали их мозговую активность.

После этого полученная информация была введена в нейронную сеть, которая проанализировала ее на соответствие определенным связанным с речью паттернам – к примеру, произнесению гласных, согласных или специфическим движениям рта.

Затем другая нейронная сеть декодировала уже эту информацию, полученную после 30-50 повторений предложений. С помощью этих данных система попыталась определить, что именно было сказано человеком, исходя из зафиксированных импульсов его мозга.

Результат превзошел все ожидания: система определяла произнесенные слова с точностью 97 %. Таким образом, новая система может выступать в качестве эталона для оценки распознавания сигналов мозга с помощью ИИ. Ее точность в 3 % ошибок сопоставима – с рядом оговорок – с точностью профессиональных транскрибаторов-людей, показатель которых составляет около 5 %.