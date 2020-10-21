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Ирина Шейк полностью разделась для журнала

Актриса и супермодель Ирина Шейк полностью разделась для обложки Vogue.

Звезды и рядовые пользователи Сети назвали фото, которое она выложила в Instagram, сногшибательным. Даже неясно, кого больше среди восхищенных комментаторов — мужчин или женщин. «Невероятная!» — написала британская певица Дуа Липа.

Шейк отметила, что она позировала фотографу в садике модельера Донателлы Версаче.

Супермодель, известная романом с одним из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, родилась в Челябинской области.

21 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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