Джуд Лоу снялся в фильме со своим сыном: первые кадры

Голливудский актер Джуд Лоу и его 24-летний сын Рафферти снялись в одном проекте. Красавцы появятся в короткометражной ленте «Шляпа» (The Hat). Сейчас в сети опубликовали первые постеры с главными актерами, которые заинтриговали киноманов.

Режиссером короткометражного фильма выступил Даррен Страугер. Это его первая режиссерская работа, поэтому он не сдерживал восторга, что в его проектах согласились сыграть Рафферти и Джуд Лоу. Сейчас фильм «Шляпа» номинировали на премию «Лучший короткометражный фильм» на престижном Лондонском фестивале. Поэтому в сети появились два портретных постера с главными актерами.

На фото видны лица Рафферти и Джуда Лоу, сложенные в своеобразную матрешку. Но даже на таких кадрах видно, насколько похожи между собой два звездных красавца.

Детали сюжета 6-минутного фильма пока держат в секрете. Известно только, что все кадры режиссер Даррен Страугер снял в старинном замке Великобритании. Съемку он провел благодаря своему iPhone, а все средства от показа ленты парень передал в благотворительные организации, которые помогают больным раком.