Что посмотреть — 5 новых триллеров, чтобы пощекотать нервы

В этом году на экраны вышло продолжение истории о недружелюбной кукле, сказка о Гензеле и Гретель со звездой фильма «Оно«, детектив с Джеффри Дином Морганом из «Ходячих мертвецов» и «Сверхъестественного». В нашей традиционной подборке мы приготовили пять новых триллеров, которые держат в напряжении до самого конца.

«Убийства по открыткам«

В разных странах Европы происходят особо жестокие убийства с одинаковым почерком. Одной из жертв таинственного психопата становится дочь опытного полицейского из Нью-Йорка Джейкоба Кэнона. Приехав на место трагедии в Лондон, Джейкоб убеждается, что гибель его дочери связана с целой серией похожих преступлений.

Убийца преследует молодых влюбленных и уродует тела, оставляя таким образом какие-то послания. Еще одна подсказка, которую он дает следствию, – памятные открытки из тех городов, где скоро произойдет новая расправа. Объединившись с молодой журналисткой из Швеции, Джейкоб пытается найти маньяка-психопата, который оказывается извращенным ценителем искусства.

«Кукла 2: Брамс»

Молодая семья Лиза, Джозеф и их сынишка Джуди переезжают в особняк Хилшеров, не подозревая о его мрачной истории. Джуди, не разговаривающий после нападения на него, раскапывает фарфоровую куклу Брамса. Кукла пугает родителей, но благодаря ей мальчик начинает говорить. Если бы они знали, какова цена этому.

«Гретель и Гензель»

Картина «Гретель и Гензель» – это оригинальное переосмысление классической сказки от одного из самых талантливых хоррормейкеров современности Осгуда Перкинса. Гретель вместе с младшим братом Гензелем оказываются на улице и вынуждены искать себе пропитание. Прогулка по темному лесу оборачивается для них схваткой с настоящим злом.»Убийство Николь Браун Симпсон»

12 июня 1994 года 35-летняя модель Николь Браун Симпсон и ее 25-летний друг Рональд Гольдман были убиты. До сих порт убийца не найден. Основанный на реальной истории фильм представляет альтернативный вариант убийства Николь. В картине главным подозреваемым становится не ее бывший муж, известный футболист О. Джей Симпсон, а серийный маньяк Глен Роджерс по прозвищу Казанова.

«Превращение»

Молодой мужчина по имени Алекс оказывается во власти таинственной и зловещей сущности, которая хочет полностью захватить его сознание и тело. Невеста главного героя пытается отыскать способ спасти своего возлюбленного.