Азербайджан сообщил об уничтожении армянского батальона

Батальон 556-го полка Вооруженных сил Армении выведен из строя, сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что в результате действий, предпринятых азербайджанскими военными в ходе боевых действий на Джебраильском направлении, уничтожены более 400 армянских военнослужащих-контрактников.

По данным азербайджанской стороны, оставшаяся часть батальона вернулась в город Арарат для повторного комплектования. Командир подразделения был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой, большинство военнослужащих привлечены к уголовной ответственности, рассказали в Минобороны Азербайджана.

Ранее 21 октября сообщалось, что силы противовоздушной обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбили азербайджанский самолет. Азербайджанская сторона в ответ заявила об очередной фальсификации Еревана.