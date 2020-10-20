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Знаменитый рестлер потерял сознание на ринге и умер

Кадр: Fredy Metal Show / YouTube

Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар умер после того, как потерял сознание во время выступления на ринге. Об этом сообщает Mas Lucha.

23-летний спортсмен участвовал в парном противостоянии. Рестлер упал на землю после удара в живот. Партнер Салазара по матчу заметил, что мексиканцу стало плохо. Салазара отправили в больницу, где он скончался. Смерть рестлера наступила в результате кровоизлияния в мозг.

После смерти Салазара перед началом ряда ивентов участники вставали на одно колено в память о нем. Соболезнования в связи с его кончиной выразил и бывший рестлер WWE Ник Фоули.

20 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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