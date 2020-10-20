Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев начинает строительство двух военно-морских баз для защиты черноморского региона. Заявление прозвучало в ходе выступления главы государства в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении страны.

Зеленский подчеркнул, что не даст сократить финансирование украинской армии в 2021 году. «В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, «зраду» (измену), что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю это сделать», — сказал он. По его словам, финансирование должно сохраниться на уровне текущего года.