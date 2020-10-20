Youtube запретит распространение контента про теории заговоров

Youtube запретит распространение контента про теории заговоров. При этом речь идет не о блокировке каналов, а об удалении видео, которые нарушают таким образом правила видеосервиса.

«Управлять дезинформацией и вредоносными теориями заговора сложно, потому что контент постоянно меняется и развивается. Сегодня мы делаем еще один шаг по обузданию ненависти и оскорблений, удаляя больше контента с теориями заговора, которые используют для оправдания насилия в реальном мире», — говорится в заявлении видеохостинга.Речь идет о блокировке видео, в которых теории заговора используются для продвижения или оправдания насилия. В видеохостинге отметили важность контекста каждого ролика. Так, новые правила не затронут новости или обсуждение этих теорий, которые не нацелены на конкретных пользователей или группы людей.

Youtube также напомнил, что два года назад сервис обновил систему рекомендаций в попытке ограничить распространение вредной дезинформации. Такой шаг привел к сокращению на 80% количества просмотров связанного с QAnon контента. В заявлении указывается, что с тех пор видеохостинг удалил десятки тысяч видео QAnon и заблокировал сотни тематических каналов в соответствии с политикой сервиса.

QAnon — конспирологическая теория, которая появилась в США в 2017 году. Все началось с того, что пользователь анонимного имиджборда 4Chan под ником Q стал писать посты о том, что американские знаменитости и чиновники-демократы поддерживают торговлю детьми и педофилию. Сам Q при этом утверждает, что имеет доступ к государственной тайне США.