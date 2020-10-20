Вышел первый фильм ужасов для кошек

Первый фильм ужасов для кошек накануне Хэллоуина появился в интернете. В анимационной короткометражной ленте показано, как домашнего кота напугал самый обычный огурец.

В сети состоялась премьера хоррор-фильма Трусишка. Это первый фильм ужасов для кошек. Главным героем анимационной ленты стал кот, а в роли злодея выступил огурец.

В основу картины легло мнение, что кошки, якобы, боятся огурцов.

Короткометражка начинается как классический фильм ужасов: ночь, осень, молнии, дождь, старый дом.

Домашний кот спокойно умывается, а потом начинает играть с клубком ниток. Неожиданно он натыкается на упавший на пол огурец.

Кот в ужасе заскакивает на стол. Он смотри в окно и видит, что дом окружен огурцами… Конец фильма.

Лента понравилась пользователям. Комментаторы тут же начали советовать коту, как справиться с огурцом. Например, предлагали полить его уксусом .

«Коту нужен спрей-маринад, чтобы превратить эти огурцы в соленые», «Заслуживает Оскара», «Подтверждаю, что фильм снят для котов. Моего было от экрана не оторвать», — написали пользователи.

Создатели картины утверждают, что в работе использованы звуки, привлекающие внимание животных.