Виктор Логинов женился на вдвое младшей девушке

Известный актер, звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов на днях сыграл свадьбу.

45-летний исполнитель роли Гены Букина женился на 22-летней молодой актрисе Марие Гуськовой, которая на пять лет моложе его дочери.

О радостном событии стало известно из свадебных снимков, которыми Виктор поделился в своем Instagram-Stories.

Известно, что Логинов и Гуськова обменялись кольцами в одном из загсов Санкт-Петербурга 18 октября.

Примечательно, что Мария стала четвертой женой актера. Впервые Логинов женился в 1994 году. В этом браке родилась дочь Анна. От отношений со второй женой у звезды родился сын Дмитрий. Третьей женой актера стала женщина по имени Ольга, которая родила ему двух сыновей — Александра и Ивана, прожив с ним в браке 10 лет.

Напомним, в январе этого года Виктора Логинова не пустили в Украину. Его остановили на украинской границе. Причиной отказа в прохождении границы является то, что не так давно Логинов находился с гастролями на территории аннексированного Крыму — в Севастополе.

Также актер находится в «чистилище» базы «Миротворец». Туда он попал из-за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захвачен русскими оккупантами Крым. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном Крыму».