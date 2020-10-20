В США призвали исключить Турцию из НАТО

В палату представителей США внесли резолюцию с призывом исключить Турцию из НАТО. Автором инициативы выступила член нижней палаты Конгресса США Тулси Габбард, сообщается в Twitter-аккаунте Армянского национального комитета Америки (АНКА).

«В то время как Североатлантический альянс призывал прекратить огонь (…), Турция пошла наперекор позиции НАТО, что выразилось в поддержке и помощи вооруженной агрессии Азербайджана», — говорится в тексте резолюции. В документе подчеркивается, что Анкара спровоцировала эскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, а также направляет в зону боевых действий наемников, многие из которых связаны с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида».

При этом отмечается, что, когда Канада решила остановить поставки вооружений Турции с учетом их применения в ходе боев, в Анкаре возмутились и сослались на заключенное между странами альянса соглашение.