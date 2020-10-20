В России пропал сахар

Крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг в России — «Русагро» — видит риски дефицита сахара на российском рынке.Об «ожиданиях дефицита» компания сообщила в отчете за третий квартал, отметив рост цен на сахар, достигающий 14% год к году.

Ожидания нехватки сахара связаны со сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также ростом мировых цен в четвертом квартале, пояснил РБК гендиректор «Русагро» Максим Басов.

По оценке Союзроссахара, из урожая свеклы 2020 года будет произведено 5,2 млн т сахара, что на треть ниже, чем год назад. Внутреннее производство не покроет потребности рынка, которые в союзе оценивают в 6 млн тонн.

Посевные площади сократились в этом году на 19% (по данным Росстата, в 2019 году под сахарную свеклу было засеяно 1,14 млн га, а в этом году — 928 тыс. га), указывает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.

Но помимо этого весь вегетативный период сахарной свеклы в южных и центральных регионах были неблагоприятные погодные условия: весной — заморозки, а летом — засуха, кроме того, из-за заморозков и суховеев была высокая доля пересева, и в результате сбор урожая с одного гектара снизится в этом году на 23%.