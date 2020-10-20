Масштабный сериал о полете на Марс провалился в прокате » В пригороде Парижа закроют мечеть, которая распространила на своей странице видео с критикой убитого исламистом учителя В пригороде Парижа закроют мечеть, которая распространила на своей странице в Фейсбуке видео с критикой убитого исламистом учителя Самюэля Пати О своём распоряжении сообщил в эфире телеканала TF1 глава МВД Франции Жеральд Дарманен В минувшую субботу был взят под стражу исламский проповедник из этой мечети в городе Пантен. Всего в рамках расследования задержаны 15 человек, в том числе четверо школьников. У десятков подозреваемых проводятся обыски. Ведется свыше 80 расследований Власти проверяют свыше полусотни мусульманских ассоциаций. По словам министра внутренних дел, некоторые из них будут закрыты Кроме того, из страны вышлют 231 иностранца, подозреваемых в радикальном исламизме

загрузка...