«  
  »

Умер бывший вокалист группы King Crimson

Гордон Хаскелл

Умер бывший вокалист британской рок-группы King Crimson Гордон Хаскелл. Информация об этом появилась на странице в Facebook, посвященной музыканту.

«С большой печалью мы сообщаем о кончине Гордона, великого музыканта и замечательного человека, по которому многие будут скучать», — говорится в публикации.

Причина смерти музыканта не уточняется. Ему было 74 года.

Хаскелл родился 27 апреля 1946 года в Борнмуте. Он присоединился к King Crimson в 1970 году и принял участие в третьем альбоме группы Lizard. Он также записал вокальную партию в композиции Cadence and Cascade, которая вошла в сборник In the Wake of Poseidon. После ухода из группы музыкант занялся сольной карьерой. Среди наиболее известных песен Хаскелла — How Wonderful You Are, All The Time In The World и Sunshine In The Night.

20 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  