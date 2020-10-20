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Украинская драма «С завязанными глазами» победила на Варшавском кинофестивале

Украинская драма "С завязанными глазами" победила на Варшавском кинофестивале

Украинская психологическая драма Тараса Дроня «С завязанными глазами» (Blindfold) получила награду Варшавского кинофестиваля, где состоялась его премьера.

Как сообщается на странице ленты в Facebook, фильм победил в международной конкурсной программе дебютных фильмов Competition 1-2. Картина была признана лучшей среди 15 других, представленных в этой категории.

На церемонии награждения в Варшаве Тарас Дронь получил приз жюри и денежную премию в размере 10 000 злотых.

Напомним, главную роль в фильме сыграла украинская молодая актриса Марина Кошкина, известная по фильмам «Забытые» Дарьи Онищенко и «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева.

События фильма разворачиваются в современной Украине после окончания войны. Главная героиня — Юля — молодая спортсменка боев без правил, ММА, потерявшая своего жениха на войне. Девушка бросает спорт и начинает новые отношения, чтобы освободить себя от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество.

20 октября, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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