США вводят новые санкции против Nord Stream 2

США расширяют санкции против проекта трубопровода «Северный поток-2», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепартамента.Новый санкционнный пакет ударит по компаниям, которые предоставляют услуги по установке оборудования на участвующие в строительстве суда. Под ограничительные меры попадет как непосредственно работа по монтажу техники, так и финансирование такой деятельности.

Очередной раунд санкций станет третьим по счету для проекта «Газпрома», с помощью которого Кремль планировал обогнуть Украину газовой трубой.

Первый, введенный в декабре 2019 года, остановил стройку, когда по дну Балтийского моря оставалось уложить чуть больше 160 км трубы.

В июне 2020 года США объявили, что расширяют спектр действия санкций и намерены наказывать страховые компании, предоставляющие услуги задействованным в проекте судам.

Спустя три месяца от работы с «Газпромом» отказалась международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), на которую приходится 90% страховых услуг на мировом рынке.

Cанкции против газопровода были заложены в принятый еще в 2017 году закон CAATSA (Акт о противодействии противникам США посредством санкций), однако не вводились в действие вплоть до конца прошлого года.

Согласно закону, наказание в виде заморозки активов и запрета на любые сделки с гражданами и компаниями США предусмотрено для юридических и физических лиц, инвестирующих более миллиона долларов в трубопроводы для экспорта углеводородов из России. Те же меры заготовлены для компаний, предоставляющих услуги или технологии для таких проектов.