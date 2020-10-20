США уличили сотрудников «Аэрофлота» в массовой контрабанде

Власти США раскрыли сеть, которая занималась контрабандой в Россию электроники, преимущественно продукции Apple, с помощью сотрудников «Аэрофлота». Как сообщила прокуратура штата Нью-Йорк, 10 подозреваемым предъявлены обвинения, их них восемь арестованы, а еще двое находятся в розыске.

По данным следствия, в общей сложности преступная группа вывезла из США гаджеты на 50 млн долларов, включая iPhone, iPad и Apple Watch. Многие из этих устройств, как считают следователи, «были украдены».

Контрабандная техника на миллионы долларов и 600 тысяч долларов наличными была обнаружены при обысках багажа членов экипажа «Аэрофлота» и других курьеров, которые, по мнению прокуратуры, входили в «международную сеть» по незаконному экспорту электроники в Россию.

В общей сложности Госдепартамент в ходе расследования отозвал 110 виз сотрудников крупнейшей российской авиакомпании, которых подозревают в причастности к преступлению.

Организаторами схемы следователи считают граждан России Саюза Дайбагья и Шохруха Саидова, которые помимо инструктажа и контроля сами периодически занимались перевозкой.

В период с августа по декабрь 2019 года Дайбагья в ходе четырех поездок в США перевез в Россию более тысячи Apple Watch на сумму больше миллиона долларов. Багаж Саидова на рейсе 5 октября 2019 года состоял из девяти чемоданов с продукцией Apple на 250 тысяч долларов.