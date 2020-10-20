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США обвинили Россию в нарушении мировой кибербезопасности

Россия является одним из главных возмутителей спокойствия в глобальном интернете, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

По его словам, Москва демонстрирует полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью, хотя на словах доказывается обратное.

Комментируя обвинения в адрес еще шести киберпреступников из России, Помпео призвал прекратить «это безответственное поведение».

Госсекретарь также призвал все страны присоединиться к преследованию указанных россиян, чтобы они «предстали перед правосудием».

20 октября, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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