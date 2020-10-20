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США испытают шведскую гаубицу против России

В первой четверти 2021 года армия США испытает 155-миллиметровую шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer, которая предназначена для борьбы с таким  противником, как Россия, пишет Breaking Defense.

Издание пишет, что данная гаубица может открыть огонь по позициям противника уже через 20 секунд после того, как получит его координаты. В течение двух минут после первого выстрела, согласно Breaking Defense, оружие может применяться еще пять-семь раз, после чего продвинуться с места, откуда открывался огонь, на полкилометра.

Издание уверяет, что даже такому противнику, как Россия, потребуется несколько минут для определения и уничтожения положения соответствующих позиций Archer, заряжание которой происходит автоматически.

20 октября, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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