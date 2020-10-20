США и Британия обвинили в «безрассудных» кибератаках шестерых сотрудников ГРУ

Вашингтон назвал причастных к хакерской атаке с использованием вредоносной программы NotPetya («Не Петя»). Это шесть граждан России, предполагаемых сотрудников военной разведки, передает Reuters.

В американском Минюсте и Федеральном бюро расследований (ФБР) считают, что ущерб компаниям США в 2017 году от указанного вируса «потянул» на $1 млрд.

«Сотрудники ГРУ» также обвиняются в атаках на компьютерные сети на Олимпиаде в Корее в 2018 году под видом китайских или северокорейских хакеров, во вмешательстве в выборы президента Франции годом ранее и в попытках причинить вред энергосистеме Украины.

В Великобритании к этим обвинениям добавили кибератаку, направленную на срыв Олимпийских игр в Токио — 2020. «ГРУшникам» помешала только пандемия коронавируса, из-за которых праздник спорта был отложен на год.

Глава британского МИД Доминик Рааб назвал эту атаку «циничной и безрассудной», информирует BBC News.

30 июля 2020 года Евросоюз ввел санкции против четырех российских граждан за кибератаки, в том числе с применением вируса NotPetya.

Этот вирус появился в 2017 году. Он был запущен через месяц после компьютерного червя WannaCry, который поразил компьютеры в большинстве государств мира. На Западе считают, что за обеими атаками стоит военная разведка РФ.