Сиенна Миллер назвала Альфреда Хичкока садистом

У знаменитого режиссера Альфреда Хичкока были садистские наклонности, и, доживи он до наших дней, сотни женщин выступили бы против него. Таким образом охарактеризовала голливудского мэтра актриса Сиенна Миллер, сыгравшая свою коллегу Типпи Хедрен в фильме «Девушка», посвященном созданию знаменитого хичкоковского триллера «Птицы».

«Некоторые режиссеры стремятся все держать под жестким контролем. Я, как правило, очень позитивно реагирую на проявление заботы и поддержки, но есть режиссеры, которые добились от меня того, что им было надо, поступив наоборот. Но ничего подобного, что было у Хичкока и Типпи. Это был очень, очень травмирующий, ужасающий опыт для нее. И дело не только в том, как он обращался с ней во время съемок этих фильмов, но и после. Он заставлял ее работать только в рамках их контракта. Он не позволит ей работать с Годаром, Трюффо и т. д. которые пытались нанять ее, но он просто держал ее в течение 10 лет в жестких рамках контракта и наблюдал, как она стареет, ничего не делая. Это было очень садистски», — посетовала Миллер.

Напомним, что Типи Хедрен сыграла главную роль в «Птицах» и была номинирована за эту работу на премию «Золотой глобус».