Сбербанк России обязали следить за клиентами — проект ногово программного обеспечения уже практически готов. Но будет и его коммерческая часть с предоставляемыми бизнесу Big Data.

Сбербанк планирует создать для бизнеса и властей сервис, который проанализирует транзакции и передвижение россиян, связав эти данные. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на вице-президента, директора дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислава Карташова.

По данным «Сбера», сервис будет анализировать банковские транзакции россиян, сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, которой располагает сервис 2ГИС, и с помощью этого рекомендовать бизнесу решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений — например, где выгоднее разместить новый магазин.

РБК отмечает, что информацию также можно будет использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах, например, как жители перемещаются между городом и пригородом, для городского и транспортного планирования.

Новый сервис должен заработать в рамках платформы «СберАналитика» для предпринимателей и органов власти, которая была презентована 13 октября. Платформа включает в себя отраслевые решения и сервисы, рекомендательные модели, информационно-аналитические отчеты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ. Планируется, что платформа поможет бизнесу и регионам находить зоны роста и упростит стратегическое и тактическое управление на любых уровнях: страны, региона, города, района, торгового центра и даже конкретной торговой точки.