Samsung разработала уникальную технологию разблокировки смартфонов

Встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев обеспечивают высокий уровень защиты смартфонов, но даже их можно обмануть, используя различные методы взлома. Новая разработка Samsung, засветившаяся в патентном ведомстве США, призвана усилить «линию обороны» гаджетов, значительно повысив надёжность биометрического датчика.





Опубликованная патентная заявка Samsung демонстрирует новую технологию разблокировки мобильных устройств с помощью биометрии. Согласно документу, считываться будут сразу три отпечатка, а не один, как у большинства современных устройств. Ожидается, что это значительно повысит стойкость гаджета к взлому при помощи сгенерированных кожных узоров.

Область размещения датчиков на экране будет подсвечиваться всякий раз, когда пользователь решит разблокировать смартфон. Кроме того, в качестве альтернативы технология даст владельцу устройства возможность получить доступ с помощью воспроизведения предварительно зарегистрированного индивидуального росчерка или простого рисунка в области считывания.

Дата появления первых коммерческих устройств с поддержкой новой технологии не сообщается.