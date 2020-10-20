Россиянам резко повысят цены на интернет

Крупнейшие операторы широкополосного доступа в интернет готовятся к новому повышению тарифов из-за обвала рубля.Опрос, проведенный TelecomDaily, в котором участвовали более 100 операторских компаний, имеющих федеральный охват или входящих в топ-10 в своем регионе, показал, что 86% участников рынка настроены на увеличение цен.

Две трети респондентов закладывают скачок тарифов на 10-15%, еще 10% уверены, что цены вырастут более чем на 20%.

Инфляция стоимости интернета может опередить показатели этого года, следует из опроса: так, в аналогичном исследовании в 2019 году повышение цен на 10-15% называли базовым сценарием вдвое меньше участников (34%).

Больше половины операторов связи — 56% — называли угрозой бизнесу девальвацию рубля, который с начала года потерял 25% и вошел в топ-3 слабейших валют развивающихся стран.

«Инфраструктура вся построена, по сути своей, на импортном оборудовании, соответственно, цена в рублях оборудования и самой сети для операторов повышается», — пояснял ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

При этом пандемия увеличила нагрузку на инфраструктуру — люди стали потреблять больше трафика, что сказывается на прибыли операторов.

Кроме того, пользователям сети придется оплатить пакет Яровой, обязывающий операторов хранить трафик пользователей для спецслужб.

«В целом, наверное, удивляться не приходится, и нет смысла так относиться к тому, что должно было произойти. Мы об этом говорили еще в момент споров относительно «пакета Яровой», что неизбежно это все приведет к подорожанию тарифных планов и доступа в сеть», — напоминает Мариничев.