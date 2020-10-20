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Рената Литвинова умилила соцсеть снимком с любимой актрисой

Знаменитая артистка театра и кино Рената Литвинова опубликовала на странице в социальной сети Instagram совместное фото с коллегой по актерскому цеху – легендарной Татьяной Людвиговной Пилецкой.

Звезда сериала «Таежный роман» обратилась к гостям своего микроблога: «Звоните мамам, бабушкам, своим детям, всем, кто от вас зависит и всегда ждёт». Рената Литвинова отметила, что Пилецкая стала для нее близким человеком и ей очень ценно ее общение с ней. В комментариях к посту фолловеры отметили ее сходство с «театральной старейшиной».

20 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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