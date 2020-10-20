«Приключения Паддингтона» возвращается на большие экраны

Невероятные британские приключения самого воспитанного мишки из Перу — очаровательного Паддингтона возвращаются в украинские кинотеатры!

Компания Вольга Украина рада сообщить, что обе части «Приключений Паддингтона» от режиссера Пола Кинга и продюсера Дэвида Хеймана (франшиза «Гарри Поттер») выходят в повторный прокат в Украине: с 29 октября — первая часть, с 5 ноября — вторая.

Экранизации произведений Майкла Бонда о главном любителем джема в мировой культуре — мишке Паддингтоне из далекого Перу — завоевала невероятную популярность как среди зрителей, так и среди критиков. В этом году «Приключения Паддингтона 2» даже возглавили список самых лучших сиквелов в истории кино от редакции влиятельного агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.

Первая часть истории о Паддингтоне вышла в украинский прокат в январе 2015 года и рассказывает о путешествии главного героя из Перу в Лондон, в поисках путешественника, открывшего невероятных медведей. Паддингтон знакомится с эксцентричным семейством Браунов и даже становится объектом преследования жесткосердечной учёной. В картине снялись — лауреатка премии «Оскар» Николь Кидман, номинантка на премию «Оскар» Салли Хокинс, лауреатка премии «Золотой глобус» Джули Уолтерс, а также звезды шоу «Аббатства Даунтон» и «Доктор Кто» — Хью Бонневиль и Питер Капальди.

Вторая часть «Приключений Паддингтона» дебютировала в украинских кинотеатрах через три года после выхода первой — в январе 2018 года.

По сюжету фильма, приближается 100-летний юбилей любимой тётушки Паддингтона и мишка, ставший членом семьи Браунов, решает приобрести идеальный подарок — его выбор падает на антикварную книгу. Более того — Паддингтон решает самостоятельно и честным трудом заработать необходимые средства на подарок. Но, к сожалению, книга украдена неизвестным загадочным злодеем, и волею судеб именно Паддингтона посчитают преступником и отправляют за решётку. Теперь Паддингтону придётся наладить контакт с новыми «соседями», а семейству Браунов — доказать невиновность мишки.

На этот раз, к постоянному актёрскому составу франшизы присоединились Хью Грант и Брендон Глисон.