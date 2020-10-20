Поведение Бритни Спирс в бикини на видео вновь встревожило поклонников

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новое видео и вновь встревожила поклонников своим поведением. Запись появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость позирует в бикини лазурного цвета с анималистичным принтом и рассказывает, что примерно три дня назад она отдыхала на пляже в этом же комплекте. Также она поделилась списком вещей, которые необходимо брать с собой к морю: полотенце, масло, солнцезащитный крем, собаку и шляпу. Ролик закончился словами Спирс о том, что она собирается пойти в джакузи. Пост набрал больше 540 тысяч лайков.

Фанаты певицы выразили свое беспокойство по поводу ее состояния в комментариях. «Мне очень страшно за нее», «Здесь что-то не так. Ей словно прописали эти слова: она звучит неестественно и по-детски», «Королева, что, черт возьми, происходит», «Это очень странно», «Это разбивает мое сердце», — писали они.