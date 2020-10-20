Перечислены наиболее успешные в противостоянии коронавирусу страны

С пандемией COVID-19 лучше справились страны, которыми управляют женщины. Об этом рассказал председатель Центра либеральных стратегий (София), научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев.

«Это важное обстоятельство, эмпирически так и есть. Независимо от корреляции, страны, во главе которых [стоят] женщины, отличались от тех, которые возглавляли мужчины, особенно те, кто хотели [выглядеть] сильными», — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что женщины не воспринимали пандемию как войну и использовали совсем другой язык для решения проблемы. Мужчины в свою очередь говорили о вирусе, как о враге, которого нужно победить: однако это не помогло в противостоянии с инфекцией. Крастев также перечислил, какие государства он имеет в виду. Примером могут служить Новая Зеландия, Германия и Дания.