Наоми Кэмпбелл дала новое интервью о расизме, семье и своем образе «сердитой темнокожей женщины»

На выходных в сети появилась обложка нового номера Vogue, для которой снялась 50-летняя Наоми Кэмпбелл. В это сложно поверить, но последний раз на обложке издания супермодель появлялась 27 лет назад, а 21 год назад вышел номер с групповой фотографией авторства Энни Лейбовиц, которая засняла для обложки 13 супермоделей того времени.

Наоми Кэмпбелл

В новом интервью журналу Наоми рассказала, задевает ли ее до сих пор дискриминация, с которой ей приходилось сталкиваться в своей карьере, и ярлык «сердитой темнокожей женщины».

Нет, я перешагнула через это. Вроде как теперь у нас есть право говорить об этом вслух? Ну что же, я всегда говорила об этом. Было несколько вещей, которые я делала, когда была моложе, и которые, как мне сказали, вредили моей расе. Теперь то, что я делаю, больше не касается только меня. Я больше думаю о своей культуре и расе, а не только о себе,

— сказала Наоми.

Напомним, что в 2013 году ведущий британского канала Channel 4 News Джонатан Рагман во время интервью с ней заявил, что в ней «много гнева, который она так явно проявляет».

Я очень хорошо помню тот момент. Я точно понимала, в каком свете он хочет меня выставить. Я видела, к чему стремятся газеты. Я знаю, они скорее напишут о какой-то гадости, которую вы совершили, чем о добре, которое вы сделали. Когда я была моложе, меня это расстраивало, но теперь нет. Я больше не стремлюсь к одобрению. Но я все еще немного скептически отношусь к интервью в Англии,

— призналась Кэмпбелл.

Супермодель также рассказала немного о том, как для нее прошли месяцы карантина. Увы, они не обошлись без печальных событий. Так, Наоми призналась, что в возрасте 77 лет умерла ее бабушка, с которой модель была очень близка (Кэмпбелл не уточнила, что стало причиной смерти). Похороны прошли летом в Лондоне, где Наоми и выросла, и она как раз успела прилететь из Нью-Йорка, чтобы попрощаться с бабушкой.

Бабуля была ростом метр восемьдесят, родом она из фермерской общины на Ямайке. Я не знаю семей, где во главе ставят мужчину. Бабушка была главой нашей семьи. И я просто знала, что мне нужно добраться до нее, чтобы попрощаться. Я была в панике, но я так рада, что все-таки решилась прилететь,

— поделилась Наоми.

Супермодель также рассказала, что бабушка принимала самое активное участие в ее воспитании и многому ее научила.

Многие вещи, которым бабушка учила меня в детстве, сыграли свою роль в изоляции. Я могу со всем управляться одна. Я умею готовить. Я умею убираться. На самом деле хорошо знать каждый уголок вашего дома. Ведь, буду честной, хочешь сделать хорошо — сделай это сам,

— призналась Наоми.

Кэмпбелл также прокомментировала проблему дискриминации темнокожих моделей в индустрии и выразила надежду, что мир моды сегодня меняется к лучшему.

Я никогда не использовала слова «расизм». Я имела обыкновение говорить, что это «территориализм». Я никогда не хотела, чтобы люди говорили, что я использовала это как оправдание, что я бросаюсь этим словом. Теперь я счастлива, что все находятся на одной волне, что все чувствуют себя комфортно, рассказывая о своем опыте, не будучи при этом стигматизированы,

— сказала Кэмпбелл.