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Над еще одним городом в Нагорном Карабахе подняли флаг Азербайджана

Над еще одним городом в Нагорном Карабахе подняли флаг Азербайджана. Видеозапись, на которой азербайджанские военнослужащие отрапортовали президенту Ильхаму Алиеву о взятии Зангелана, доступна на YouTube.

При этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сограждан с «освобождением от оккупации» сел в нескольких районах Нагорного Карабаха и города Зангелан, передает «Sputnik Азербайджан».

«Да здравствуют азербайджанский народ и азербайджанская армия! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего президента! Карабах — это Азербайджан», — заявила Алиева.

20 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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