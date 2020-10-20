Над еще одним городом в Нагорном Карабахе подняли флаг Азербайджана

Над еще одним городом в Нагорном Карабахе подняли флаг Азербайджана. Видеозапись, на которой азербайджанские военнослужащие отрапортовали президенту Ильхаму Алиеву о взятии Зангелана, доступна на YouTube.

При этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сограждан с «освобождением от оккупации» сел в нескольких районах Нагорного Карабаха и города Зангелан, передает «Sputnik Азербайджан».

«Да здравствуют азербайджанский народ и азербайджанская армия! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего президента! Карабах — это Азербайджан», — заявила Алиева.