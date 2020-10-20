На Венере обнаружена органика

Поверхность Венеры нельзя назвать благоприятным местом для жизненных форм — ее средняя температура составляет 467 градусов Цельсия из-за парникового эффекта, а атмосферное давление вблизи поверхности планеты в несколько десятков раз выше земного. Кроме того, сама атмосфера планеты чрезвычайно плотная, состоит почти целиком из CO2 (96,5 процента) и N2 (3,5 процента), богата соединениями серы и практически лишена водяного пара и кислорода. Однако в средних и верхних слоях атмосферы Венеры температура и давление газовой смеси вполне укладываются в картину среды, которая, как считают некоторые ученые, пригодна для существования микробиологической формы жизни (например, на Земле в похожих условиях обитают экстремофилы).
Вопрос о статусе Венеры как потенциально пригодной для жизни планеты был вновь поднят в сентябре этого года, когда было объявлено об открытии на высотах около 53-61 километров от поверхности Венеры газа фосфина, который считается потенциальным биомаркером. Его существование не может быть объяснено известными ученым процессами и может быть связано с неизвестными геохимическими, фотохимическими или даже биологическими путями генерации.
Группа астрономов во главе с Ариджитом Манной (Arijit Manna) из Миднапорского колледжа в Западной Бенгалии сообщила об обнаружении аминокислоты глицина (NH2CH2COOH) в атмосфере Венеры при помощи наземной системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Открытие было сделано при наблюдениях на частоте 261,87 ГГц, что соответствует вращательному переходу J=13(13,1)–12(12,0) молекулы глицина. Глицин был найден на высотах до 90 километров вблизи экватора Венеры и в средних широтах, как на дневной, так и на ночной стороне планеты, в полярных регионах его обнаружено не было. Распределение глицина в зависимости от широты примерно совпадает с распределением фосфина. Кроме того, в ходе наблюдений в атмосфере Венеры был найден пропионитрил (CH3CH2CN), который ранее был обнаружен в атмосфере крупнейшего спутника Сатурна Титана.
Ученые отмечают, что обнаружение глицина, входящего в состав белков, на второй от Солнца планете может быть намеком на существование жизни в ее облаках, но никак не веским доказательством. На Венере глицин может образовываться в результате фотохимических или геохимических процессов, не идущих на Земле. В пользу этого говорят результаты эксперимента Миллера и Юри, в ходе которого образовалась гликолевая кислота (CH2OHCOOH), которая при взаимодействии с аммиаком дает глицин. С другой стороны, глицин может быть продуктом реакции между NH3, CH2 и CO2, которые присутствуют в атмосфере Венеры. Подтвердить его наличие на Венере и дать дополнительную информацию о его происхождении должны новые автоматические аппараты, способные работать в атмосфере Венеры.
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