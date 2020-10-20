На Венере обнаружена органика

Астрономы при помощи системы радиотелескопов ALMA впервые обнаружили в атмосфере Венеры аминокислоту глицин, входящую в состав земных белков. Однако ученые считают, что это лишь намек на существование жизни в облаках Венеры, так как существуют небиологические пути синтеза глицина. Препринт работы опубликован на arXiv.org.

Поверхность Венеры нельзя назвать благоприятным местом для жизненных форм — ее средняя температура составляет 467 градусов Цельсия из-за парникового эффекта, а атмосферное давление вблизи поверхности планеты в несколько десятков раз выше земного. Кроме того, сама атмосфера планеты чрезвычайно плотная, состоит почти целиком из CO 2 (96,5 процента) и N 2 (3,5 процента), богата соединениями серы и практически лишена водяного пара и кислорода. Однако в средних и верхних слоях атмосферы Венеры температура и давление газовой смеси вполне укладываются в картину среды, которая, как считают некоторые ученые, пригодна для существования микробиологической формы жизни (например, на Земле в похожих условиях обитают экстремофилы).

Вопрос о статусе Венеры как потенциально пригодной для жизни планеты был вновь поднят в сентябре этого года, когда было объявлено об открытии на высотах около 53-61 километров от поверхности Венеры газа фосфина, который считается потенциальным биомаркером. Его существование не может быть объяснено известными ученым процессами и может быть связано с неизвестными геохимическими, фотохимическими или даже биологическими путями генерации.

Группа астрономов во главе с Ариджитом Манной (Arijit Manna) из Миднапорского колледжа в Западной Бенгалии сообщила об обнаружении аминокислоты глицина (NH 2 CH 2 COOH) в атмосфере Венеры при помощи наземной системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Открытие было сделано при наблюдениях на частоте 261,87 ГГц, что соответствует вращательному переходу J=13(13,1)–12(12,0) молекулы глицина. Глицин был найден на высотах до 90 километров вблизи экватора Венеры и в средних широтах, как на дневной, так и на ночной стороне планеты, в полярных регионах его обнаружено не было. Распределение глицина в зависимости от широты примерно совпадает с распределением фосфина. Кроме того, в ходе наблюдений в атмосфере Венеры был найден пропионитрил (CH 3 CH 2 CN), который ранее был обнаружен в атмосфере крупнейшего спутника Сатурна Титана.