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Масштабный сериал о полете на Марс провалился в прокате

«Вдали» стартовал 4 сентября 2020 года — о закрытии сериала стало известно буквально спустя шесть недель после релиза в онлайн-кинотеатре.

Шоу рассказывает о первом пилотируемом международном полёте на Марс, куда отправляются космонавты из разных стран. Героям предстоит побыть в космосе как минимум три года.

Главную роль в «Вдали» исполнила Хиллари Суэнк («Парни не плачут», «Малышка на миллион».) Режиссёром пилота выступил Эдвард Цвик («Кровавый алмаз»), а автором идеи — Эндрю Хиндеракер («Страшные сказки»).

20 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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