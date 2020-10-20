В пригороде Парижа закроют мечеть, которая распространила на своей странице видео с критикой убитого исламистом учителя Цены на нефть снижаются из-за падения спроса » Масштабный сериал о полете на Марс провалился в прокате «Вдали» стартовал 4 сентября 2020 года — о закрытии сериала стало известно буквально спустя шесть недель после релиза в онлайн-кинотеатре. Шоу рассказывает о первом пилотируемом международном полёте на Марс, куда отправляются космонавты из разных стран. Героям предстоит побыть в космосе как минимум три года. Главную роль в «Вдали» исполнила Хиллари Суэнк («Парни не плачут», «Малышка на миллион».) Режиссёром пилота выступил Эдвард Цвик («Кровавый алмаз»), а автором идеи — Эндрю Хиндеракер («Страшные сказки»).

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