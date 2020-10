Известный демограф предсказал России рекордную в Европе смертность от Covid

Известный демограф, которого уволили из Росстата за правдивые данные предсказал России рекордную в Европе смертность от Covid .

Данные по числу умерших от коронавируса в России, которые публикует оперативный штаб, «нужно умножать на три», заявил в интервью Bloomberg бывший демограф Росстата Алексей Ракша.По его словам, в официальной ежедневной статистике смертность занижена. При этом Росстат публикует полные цифры, но с большим лагом по времени.

В начале октябре стали доступны данные за август, согласно которым Covid-19 стал основной причиной смерти у 3863 человек. Это в 1,2 раза больше, чем в отчетах оперштаба (3241 умерший).

Если же добавить тех, у кого Covid был выявлен, но не назван главной причиной смерти, то превышение над данными оперштаба уже составляет 2,3 раза. Согласно Росстату, умерли 7463 человека.

Аналогичная картина рисуется в каждый из месяцев пандемии. По итогам июля оперштаб зафиксировал 4522 летальных исходов, а Росстат — 10371. Из них у 6084 человек Coivd был назван главной причиной смерти, а у оставшихся выявлен, но смерть объяснили другими причинами.

В июне оперштаб отчитался о 4681 умерших, а Росстат выявил 12335 случаев, в том числе 7317 с «основной причиной» в виде Covid.

В мае и апреле оперштаб сообщал о 3686 и 1145 летальных исходов, а Росстат увидел 12669 и 2825, в том числе 7063 и 1148 случаев соответственно с «основной причиной смерти» в виде Covid.

В сумме за апрель-август Росстат зафиксировал почти 46 тысяч летальных исходов от коронавируса, что вдвое больше ежедневной статистики оперштаба, отмечает Bloomberg.

При этом общая избыточная смертность (превышение числа умерших над прошлогодним) достигла 115 тысяч человек, что в пропорции к численности населения приближает Россию к показателям Испании и Великобритании, говорит Ракша. «Существует риск, что избыточная смертность в России на душу населения будет самой высокой в Европе», — добавляет он.

По словам Ракши, Росстат собирает данные о смертности в ежедневном режиме и в виде засекреченного доклада отправляет в правительство. Для широкой публики данные раскрываются с месячным лагом, при этом публикация происходит поздно вечером в пятницу, чтобы как можно меньше людей обратили внимание.

Ракша 6 лет работал в Росстате, но был вынужден уйти в июле после того, как подверг критике статистику по коронавирусу и дал интервью The New York Times и The Moscow Times, вызвавшие негодования и обвинения со стороны российских чиновников По словам Ракши, его попросили уволиться, что он сделал по собственному желанию.

Ранее несоответствие между избыточной смертностью в России и официальными данными о жертвах коронавируса отмечали эксперты Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ предполагали, что проблема, вероятно, связана с тем, что Росстат публикует статистику с задержкой в месяц.

Представитель Росстата пояснил Bloomberg, что ведомство не публикует число смертей каждый день, поскольку не хочет «создавать путаницу», представляя пока не проверенные данные. Он отказался комментировать слова Ракши о том, что данные передают в кабмин.