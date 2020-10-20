Герой «Дюны» рассказал подробности о жизни

Тимоти Шаламе снялся в новой фотосессии для GQ и прокомментировал свой скандальный роман с дочерью Джонни Деппа — Лили-Роуз Депп. Подробности — уже в нашем материале!

Главным героем ноябрьского выпуска американского журнала GQ стал популярный актер и звезда фильма «Назови меня своим именем» — Тимоти Шаламе.

Съемки для глянца проходили возле уютного домика в лесу в Вудстоке. К слову, именно там Тимоти арендовал себе лесную хижину на время карантина и был счастлив провести самоизоляцию в тихом живописном месте…. Вы только посмотрите, как же там красиво!

Тимоти Шаламе также поделился подробностями свой личной жизни. Напомним, что 25-летний актер долгое время встречался с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради — Лили-Роуз Депп.

В то время, когда Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп встречались, они пытались сохранять свои отношения в тайне. Однако осенью 2019 года пара была замечена во время отдыха на яхте в Италии. Снимки, на которых Тимоти и Лили целуются на палубе, быстро разошлись по Сети и наделали море шума.

Особенно популярным стал кадр, на котором Тимоти немного неуклюже извивается в поцелуе, целуя 21-летнюю Лили-Роуз Депп. Некоторые поклонники предположили, что данные фото — это постановочная съемка, а отношения звездной пары — пиар. Спустя год после отношений Тимоти Шаламе наконец-то откровенно рассказал о своих чувствах к юной Лили-Роуз Депп.

Той ночью я лег спать, думая, что это был один из лучших дней в моей жизни. Я был на этой яхте весь день с той, которую действительно любил. Я закрыл глаза и подумал: «Это было здорово!». А потом проснулся и увидел все эти кадры, почувствовал себя смущенным. Я выглядел как аристократ, такой бледный… А потом люди сказали: «Это пиар-ход». Пиар-ход? Вы думаете, я бы хотел так выглядеть перед всеми вами? — поделился актер в новом интервью для GQ.

Автором новой фотосессии актера выступила звездный фотограф Ренелл Медрано. В новой истории для GQ Тимоти демонстрирует стильные наряды, прыгает на батуте, переходит ручей в резиновых сапогах и беззаботно гуляет в лесу.