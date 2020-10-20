Французы спохватились: исламских радикалов начинают высылать по месту рождения

Министр внутренних дел Франции Жераль Дарманин развил бурную деятельность по борьбе с исламским экстремизмом после зверского убийства преподавателя колледжа Самюэля Пати в Конфлан Сент-Онорине под Парижем.

Как сообщалось ранее, 18-летний чеченец Абдулла Анзоров, родившийся в Москве и переехавший во Францию с семьей в возрасте 6 лет, зарезал учителя колледжа, который показывал школьникам карикатуры на пророка Магомета, а затем отрезал ему голову и выложил видеосъемку этого процесса в «Твиттере». При задержании его застрелили сотрудники полиции.

Впоследствии были арестованы девять человек, подозревающиеся в причастности к этому преступлению – по большей части это родственники убийцы, включая его родителей, дедушку и младшего брата, а также близкие товарищи.

Сегодня, по информации французской радиостанции «Европа-1», Дарманин предписал руководству правоохранительных органов в кратчайшие сроки выслать из страны порядка 230 иностранных граждан, числящихся в списке «религиозных фанатиков радикального толка», созданном с целью «предотвращения террора радикалов».

Как отмечают французские журналисты, подавляющее большинство фигурантов этого списка (180 человек) и так пребывает в тюрьмах, еще 51 участника списка планируется задержать в ближайшее время.

Вместе с тем, депортация иностранцев по месту рождения связана с определенными проблемами, поскольку родная страна должна дать согласие на их прием, а в случае с африканскими и ближневосточными странами, откуда родом большинство радикалов-экстремистов, это согласие далеко не очевидно.

В связи с этим Дарманин уже успел слетать на переговоры в Марокко, а на следующей неделе обсудит эту же тему с руководством Алжира и Туниса.

Кроме того, Дарманин замахнулся даже на священный статус просителей о статусе беженца. Он дал задание миграционной службе тщательнее изучать досье тех, кто претендует на статус беженца во Франции и выразил надежду на то, что впредь это не будет делаться «почти автоматически».

Вместе с тем, неясно, насколько эти скромные меры помогут предотвратить зверства исламистов-фанатиков вроде того, что устроил Анзаров. Судя по всему, он не фигурировал ни в каких списках «потенциально опасных радикалов», да и при получении статуса беженца в досье у 18-летнего чеченца не было ничего такого, что воспрепятствовало бы предоставлению этого статуса.

Чеченцев во Франции довольно много – порядка 30 тысяч, и подавляющее большинство из них получило статус беженцев в этой стране на протяжении последних 20-30 лет. Чеченцам в Европе статус беженцев присваивали практически «автоматом» из-за того, что они считались жертвами «российской агрессии» – даже если сами просители статуса беженца родились в Москве, как Анзоров.

Эпизод с Анзоровым, возможно, станет последней каплей для терпеливых французов – им начинают надоедать постоянные скандалы и насильственные инциденты, связанные с чеченцами.

В августе этого года 16 чеченцев и ингушей, запасшись битами и ножами, отправились в город Сен-Дизье мстить за избитого местного жителями сородича. Отомстить не удалось – на въезде в город их задержал полицейский спецназ, но этот случай получил широкую огласку, французы, не привыкшие к подобному способу сведения счетов, были шокированы.

В июне в городе Дижоне вспыхнули «уличные бои» между чеченцами и выходцами из Северной Африки, продолжавшиеся четыре дня. Уличная война началась после того, как арабский наркоторговец побил чеченского подростка.

https://www.9tv.co.il/item/19353