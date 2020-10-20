США обвинили Россию в нарушении мировой кибербезопасности Трамп рассказал о модернизации ядерного оружия США до «невиданного уровня» » Facebook удалил аккаунт украинского депутата Деркача, связанного с «российским вмешательством» в выборы Администрация социальной сети Facebook приняла решение об удалении аккаунта депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, против которого ввел санкции Минфин США. Деркача американские власти называли «активным российским агентом». Санкции против него введены за предполагаемые попытки вмешаться в предстоящие президентские выборы, пишет The Daily Beast. В Facebook рассказали, что учетная запись Деркача была удалена из-за нарушение политики соцсети, которая запрещает попытки влияния на выборы. По данным издания, украинский политик был связан с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и собирал сведения о кандидате в президенты от Демократической партии, бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне Хантере. В сентябре Минфин США ввел санкции против него, а также против троих россиян, также заподозренных в попытках повлиять на выборы.

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