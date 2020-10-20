Джеффу Бриджесу диагностировали лимфому в тяжелой стадии

70-летний актер Джефф Бриджес, известный по роли Чувака в фильме «Большой Лебовски», сообщил вчера в своем твиттере, что ему диагностировали лимфому. 70-летний актер Джефф Бриджес, известный по роли Чувака в фильме «Большой Лебовски», сообщил вчера в своем твиттере, что ему диагностировали лимфому.

Как сказал бы Чувак, обнаружилось новое дерьмо. Мне диагностировали лимфому. Хотя это серьезное заболевание, я считаю, что мне повезло, потому что у меня есть отличная команда врачей и прогноз хороший. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего восстановления,

— написал он.

Бриджес не уточнил, какой именно вид лимфомы ему диагностировали, но основными ее разновидностями являются лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома. Среди основных симптомов заболевания — безболезненное набухание лимфатических узлов в области шеи, подмышек или паха, усталость, лихорадка, одышка, потеря веса и кожный зуд.

Сейчас оскароносный актер снимается в мини-сериале телекомпании FX «Старик». Ее представители уже прокомментировали диагноз Бриджеса и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Джефф Бриджес снялся в более чем девяти десятках фильмов. В 2010 году он удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Сумасшедшее сердце».

Джефф Бриджес в фильме «Большой Лебовски»

Вот уже 43 года Джефф Бриджес счастлив в браке со Сьюзен Гэстон. У супругов есть три дочери.









Джефф Бриджес с женой Сьюзен