Даша Астафьева порадовала поклонников загадочными эротическими снимками

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева снялась в фотосессии под водой. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

Звезда грациозно позировала, плавая в бассейне в пикантном купальнике, демонстрируя стройные ножки и гибкость.

«К слову, плавать я долго не умела. Научилась в девятом классе. Как только научилась, сразу стала бояться воды… Фотографироваться, мне как видите, важнее, чем бояться», — отметила звезда.

Поклонники в восторге от такого образа модели и оставили множество комплиментов в комментариях: «Как прекрасна птичка! Красавица», «Даша, это невероятно красиво», «Вода после тебя стала питьевой», «Нереально! Безумно красиво».