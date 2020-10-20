Цены на нефть снижаются из-за падения спроса

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов опускаются после завершения заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче «долгов» в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки.

По состоянию на 8:33 мск декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,33 к предыдущему закрытию до $42,29 за баррель, ноябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,26 до $40,57 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, вчера «на мониторинговом комитете ОПЕК+ нефтедобывающие страны заверили инвесторов в готовности сделать все необходимое для восстановления баланса на рынке». «Ценам, однако, не было достаточно подобных заявлений для пробоя сентябрьских пиков в условиях потенциального ослабления спроса из-за коронавируса и запланированного с начала следующего года наращивания нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. Нефтедобывающие страны проведут очередное заседание в конце ноября», — говорится в обзоре эксперта.

При этом руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур подчеркивает, что «основным фактором дестабилизации цен на рынке энергоносителей, по мнению представителей ОПЕК+, является вторая волна коронавируса, которая накрыла развитые страны».

Со своей стороны, аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов указывает, что во вторник «внимание участников будет приковано к принятию законопроекта о стимулирующих мерах в США, так как сегодня истекает 48 часов, которые установил спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси». «Позиции покупателей немного ухудшились. Они упустили возможность для прохождения уровня сопротивления $43,60. Поддержкой выступает уровень $41,60. Если покупатели не защищает его, то последует падение в район $40,30 за баррель Brent», — предупреждает эксперт.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае–июне текущего года сокращение добычи составило 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года). Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки и до текущего конца года, а далее — на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.