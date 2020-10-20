Что посмотреть — подборка крутых фильмов с интригующим сюжетом

Случается так, что мы не успеваем посмотреть новые фильмы и сериалы, либо откладываем просмотр на потом, в итоге забывая об этом. Бывает и такое, что очередная новинка и вовсе не попадается нам на глаза. В нашей сегодняшней подборке кино пять крутых фильмов, вышедших недавно, и которые вы могли пропустить.

Среди них: детектив «Ножи наголо» с Крисом Эвансом и Дэниелом Крейгом, а также «Клуб анонимных киллеров» с Гэри Олдменом и Джессикой Альбой.

«Ножи наголо»

Писатель-миллионер Харлан Тромби найден мертвым в своем доме вскоре после того, как отметил 85-й день рождения. На место события по анонимному заказу прибывает знаменитый сыщик Бенуа Бланк. Под его подозрение попадает чуть ли не каждый член скандальной семейки. Фильм получил номинацию на «Оскар-2020» за лучший сценарий.

«Клуб анонимных киллеров»

Группа людей, объединенных общей проблемой – навязчивым желанием убивать, собираются в засекреченном месте где-то в Лондоне, чтобы высказаться о наболевшем. В их тесном кругу назревает серьезная передряга, когда в городе происходит двойное покушение на американского сенатора Кайла, метившего на пост Президента США…

«Убийства по открыткам»

В разных странах Европы происходят особо жестокие убийства с одинаковым почерком. Одной из жертв таинственного психопата становится дочь опытного полицейского из Нью-Йорка Джейкоба Кэнона. Приехав на место трагедии в Лондон, Джейкоб убеждается, что гибель его дочери связана с целой серией похожих преступлений.

«Отель для самоуцбийц»

Страховой агент Макс Исаксен расследует исчезновение одного из клиентов. Поиски приводят его в горный отель «Аврора» – уникальное место, специализирующееся на сложных фантазиях и содействии самоубийцам. Расследование заставляет Макса подвергнуть сомнению саму природу жизни, смерти и его собственное восприятие реальности.

«Анна»

Девушка по имени Анна работает наемной убийцей в КГБ под прикрытием модели. Выполняя задания в Европе, она связывается с ЦРУ и превращается в двойного агента. Внезапно героиня оказывается в подпольной войне самых влиятельных спецслужб мира.