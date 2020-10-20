Что почитать — Мелания Трамп стала блогером

В то время как 74-летний Дональд Трамп вовсю готовится к предстоящим президентским выборам, его 50-летняя супруга Мелания осваивает новую профессию — первая леди США пробует себя в роли блогера. На официальном сайте белого дома whitehouse.gov она опубликовала небольшое эссе, в котором затронула тему мелочности.

Конкретных имен в своей публикации она не называет, но очевидно, что речь в ней идет о ее бывшей подруге и советнице Стефани Уинстон Волкофф, которая недавно опубликовала книгу «Мелания и я» о своей работе с первой леди. Стефани также обнародовала записи своих разговоров с бывшей начальницей, которая довольно резко высказывалась относительно того, что ее критиковали за иммиграционную политику мужа.

Они говорят, что я соучастница, что я такая же, как он, и поддерживаю его. Я работаю, как… Я задницу рву, разбираясь с рождественскими украшениями. Кому реально не ***** на Рождество и декорации? Но я должна этим заниматься, правильно? И я занимаюсь. Я говорю, что занята рождественским оформлением. А они мне в ответ: «Но как же дети, разлученные с родителями, что насчет них?». Где они были, когда то же самое делала Обама? Я пыталась воссоединить ребенка с семьей, но это было невозможно,

— говорила Мелания.

В своем эссе Мелания прямо не упоминает бывшую подчиненную, но подтекст очевиден — Трамп ссылается на «бывшего исполнителя» и говорит, что этот человек буквально прилип к ней, после того как ее муж стал президентом.

Ее «мемуары» включали в себя обвинение меня в ее слабом здоровье из-за несчастного случая, который она пережила много лет назад. При этом она никогда не заглядывала внутрь самой себя и не обращала внимания на свое собственное непорядочное поведение. Такие люди заботятся только о своих личных интересах, не думая о помощи другим,

— пишет Мелания.

Это уже не первый пост Мелании в качестве блогера. На прошлой неделе она написала эссе о своем опыте лечения от коронавируса. Ключом к выздоровлению она назвала «сбалансированную диету, свежий воздух и витамины», а также «сострадание и смирение».